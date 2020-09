Steve Mandanda, l'homme parfait de l'OM à Paris

Si Florian Thauvin a inscrit le seul pion de la rencontre lors de la victoire de l'Olympique de Marseille au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (0-1), le grand bonhomme de ce succès se nomme Steve Mandanda.

Steve "Neuer-Oblak-ter Stegen" Mandanda

L'OM soulève Paris

Neuf ans que l'Olympique de Marseille ne s'était pas imposé dans un Classique face au Paris Saint-Germain. C'est long. Très long. Que ce soit pour les supporters, surtout, mais aussi pour les joueurs à qui tout le monde leur rappelle sans arrêt la série de 20 matchs sans victoire consécutives. Et s'il y a bien un joueur pour qui cette vilaine série à été plus longue que les autres c'est bien Steve Mandanda. Il faut dire que le portier de l'OM est le seul rescapé de ce 27 novembre 2011 où Marseille avait écrasé le PSG au Stade Vélodrome. Un match où Morgan Amalfitano, Jordan Ayew et Loïc Rémy avait fait très mal à la charnière centrale parisienne Sakho-Lugano. Un autre monde. Depuis cette euphorie, Steve Mandanda a vécu toutes les désillusions, à l'exception de son année passée à Crystal Palace où il a, à coup sûr, mal vécu les défaites devant son écran de télévision. Cela en était visiblement trop pour l'international français qui a donc fait en sorte de revivre enfin une victoire de l'OM face au PSG. Ce que n'avait toujours pas vécu ses autres partenaires qui ne connaîtront probablement jamais cette si longue attente.Il n'a pas fallu attendre longtemps pour comprendre que Steve Mandanda était - comme souvent - dans un grand soir. Tout a commencé par une parade totalement folle sur une reprise de volée à bout portant de Verratti (2). Cela ne paraît pas totalement fou de penser que le match aurait été complètement différent si ce ballon avait terminé sa course au fond des filets. Ce qui aurait été le cas avec 99,999% des portiers de la planète. Mais non, Steve Mandanda n'avait tout simplement pas envie de repartir à nouveau du Parc des Princes la tête basse. Alors il a continué son chantier, bien aidé par sa charnière centrale ?aleta-Car-Álvaro, auteure d'une énorme performance.La suite ? Un nouvel arrêt devant Sarabia (57) puis un autre sur une frappe de Neymar (59). Sans parler de ces précieuses secondes grattés à chaque sortie de but.