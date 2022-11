Steve Mandanda, adopté à Rennes et de retour chez les Bleus

Au Qatar, Steve Mandanda, 37 ans et 34 sélections au compteur, vit sa septième compétition internationale avec les Bleus. En rejoignant Rennes l'été dernier après de longues années à Marseille, le gardien s'est offert une seconde jeunesse dans un contexte plus paisible.

" Il n'a pas besoin de hurler ou de se rouler par terre pour transmettre son expérience et sa sérénité, c'est quelque chose de naturel " Bruno Genesio

À Rennes, une cure de jouvence

Pour la septième fois depuis le début de sa carrière, Steve Mandanda a entendu son nom sortir de la bouche du sélectionneur de l'équipe de France à l'annonce de la liste de joueurs retenus pour une grande compétition. C'est simple, en dehors de la Coupe du monde 2014, manquée suite à une blessure, il aura été de toutes les aventures avec les Bleus depuis l'Euro 2008, toujours dans un rôle de numéro 2 voire 3 au tout début (un seul match joué, contre le Danemark en 2018 ). Ce n'était pourtant pas gagné cette année pour le gardien de 37 ans, qui semblait ne plus entrer dans les plans de Didier Deschamps depuis octobre 2021. Son retour en septembre dernier, en tant que cinquième choix, après les forfaits de Hugo Lloris et de Mike Maignan, ne lui garantissait pas non plus une présence au Qatar, loin de là. En l'absence du portier de l'AC Milan, le chef de bande a cependant préféré l'expérience à la jeunesse (Alban Lafont) pour la grande aventure., notait Lloris face à la presse en début de semaine.Un constat partagé à Rennes, où il s'est offert une seconde jeunesse en quelques mois après être arrivé au bout de son histoire avec l'OM.Une renaissance sur le terrain pour Mandanda, qui a déjà quasiment joué autant de matchs cette saison que lors du précédent exercice à Marseille, où son concurrent Pau Lopez l'avait souvent poussé sur le banc (18 apparitions avec Rennes contre 20 avec l'OM en 2021-2022).