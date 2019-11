Sterling Alive

Longtemps, Raheem Sterling a été ce phénomène talentueux, rapide balle au pied, mais incapable de lever la tête et de porter son équipe sur la longueur. Puis, Pep Guardiola est arrivé et a créé un Sterling 2.0. Un Sterling qui est aujourd'hui le meilleur joueur de son pays et le phare des performances de City.

LiverpoolManchester City le 10/11/2019 à 17:30 Premier League Diffusion sur

Il paraît que Raheem Sterling a toujours eu un truc en plus. "", pour être précis. C'est Roy Hodgson qui l'a annoncé au monde, il y a cinq ans, à une époque où l'international anglais gobait les records de précocité comme des petits-beurre. À une époque où, surtout, tout le monde était d'accord sur le cas d'un bonhomme dont le talent devait lui permettre de fracasser toutes les barrières posées sur sa route. Et il y en a eu, un tas. "", ajuste même son premier mentor, Clive Ellington. L'histoire de Sterling est un film qui raconte donc la vie suivante : celle d'un môme privé de son père, abattu d'une balle dans la tête, lorsqu'il avait deux ans, et dont la mère a été obligée de quitter son pays, la Jamaïque, et de filer à Londres pour trouver une issue de secours à ses deux enfants. Celle d'un gosse qui a ensuite grandi en voyant cette même maman nettoyer les toilettes et les chambres d'un hôtel de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com