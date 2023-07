Stephy Mavididi se rapproche de Leicester

En France depuis 2019 et son prêt à Dijon, Stephy Mavididi s’apprête à quitter Montpellier pour rentrer au pays. L’ancien international U20 anglais devrait rejoindre Leicester dans les prochains jours selon L’Équipe . À un an de la fin de contrat, le joueur formé à Arsenal devrait être vendu pour un montant légèrement supérieur aux six millions déboursés par le MHSC. Celui qui a attendu fin janvier pour marquer son premier but de la saison avec Montpellier (pour un total de quatre réalisations et deux passes décisives à la fin de l’exercice) part après une saison délicate.

Leicester City n’est pas au mieux non plus. Dix-huitièmes de Premier League la saison dernière, les Foxes accueilleront Stephy Mavididi en Championship. L’Anglais devrait vraisemblablement remplacer Harvey Barnes sur l’aile gauche, en partance vers Newcastle.…

EL pour SOFOOT.com