Stéphanie Frappart, seule arbitre femme en Ligue 1 : «Je suis devenue un non-événement»

Stéphanie Frappart, la seule arbitre femme évoluant en Ligue 1, est la marraine de l'opération « Sport féminin toujours », visant à inciter les médias audiovisuels à diffuser du sport féminin sur leurs antennes. À cette occasion, elle est sortie de sa discrétion pour livrer son regard sur le football féminin.Pourquoi avoir accepté d'être la marraine de l'opération « Sport féminin toujours » alors que vous ne souhaitez pas vue comme une femme arbitre mais comme une arbitre ?STÉPHANIE FRAPPART. Mais je souhaite toujours être jugée, non par rapport à mon genre, mais à mes compétences. Après, je sais aussi que mon rôle est important par rapport au sport féminin. Il faut en parler le plus possible, dans les médias comme dans les ministères. Si cette opération peut y aider, tant mieux. J'ai été touchée qu'on pense à moi. Je veux ainsi dire qu'il faut encore plus de sport féminin à la télé. On l'a vu lors de la Coupe du monde de foot en France.Il y a pourtant peu de monde pour assister aux matchs de D1...Oui mais il ne faut pas renoncer. Plus on mettra les filles à l'antenne, mieux ça ira. Je sais bien que Canal + retransmet des matchs mais pas sur ses chaînes Premium. Il faut continuer.Vous parlez comme un porte-parole...Ce n'est pas mon objectif mais il faut toujours des exemples et des modèles. Je me force à parler alors que normalement, je préfère m'exprimer sur la pelouse. Mais j'ai conscience aussi de mon rôle.Suscitez-vous des vocations ?Oui, je croise des gamines qui me disent qu'elles ont commencé l'arbitrage pour faire comme moi. C'est valorisant.Aujourd'hui, votre présence en Ligue 1 est devenue banale. Est-ce votre victoire ?Ma victoire, c'est d'être arrivée au haut niveau par mes compétences et par elles seules. Sur le terrain, je n'entends plus de réflexions depuis longtemps. Je suis devenue un non-événement. Si je me trompe, on me critiquera comme arbitre et non comme ...