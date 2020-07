Stéphane Ruffier et Saint-Étienne, l'amour définitivement terminé

C'est désormais officiel : l'idylle entre l'AS Saint-Étienne et Stéphane Ruffier, mis à pied par les Verts, est brisée. Une fin d'histoire glaciale et bruyante, dommageable pour les deux parties, tant le gardien, qui aurait fêté ses dix ans à l'ASSE l'an prochain, a été essentiel dans la vie du club ces dernières années.

Puel : " Jessy Moulin sera le numéro un la saison prochaine "

Ruffier passe à la Puel

Avec l'amour, c'est tout le problème : les histoires se finissent mal, en général, et personne n'aura eu besoin des Rita Mitsouko pour le prouver. Lorsque l'idylle a duré longtemps et que les bons souvenirs se sont accumulés, le risque est également grand de ne se souvenir que des mauvais moments à l'heure de faire les comptes. Encore plus si la dispute finale est bruyante, qu'elle se déroule sur la place publique et qu'aucune des deux parties ne compte faire d'effort pour apaiser les tensions et calmer les esprits. Ainsi va l'amour, celui qui se brise au mauvais moment et de la mauvaise manière. Stéphane Ruffier et l'AS Saint-Étienne sont comme tout le monde : ils se sont aimés pendant tant d'années et se détestent aujourd'hui comme des amants brisés.Ainsi, cette semaine, le gardien, qui a battu en novembre dernier le record de matchs disputés en première division par un portier du club, a été mis à pied par son employeur. Résultat : interdiction de s'entraîner et même interdiction de se pointer au centre d'entraînement, chose qu'il n'a pas respectée, ce qui lui vaut un rendez-vous le 22 juillet prochain avec sa direction pour débloquer une situation brûlante. En d'autres termes, l'ASSE ne veut plus de Ruffier. Raison avancée ? Un pseudo retard à une séance organisée au lendemain d'un match amical contre Nice, disputé le 10 juillet à Geoffroy-Guichard. Une rencontre que Stéphane Ruffier n'a pas disputée et un retard que le clan du joueur justifie par la pose d'un bandage. Un drôle de bordel, donc.En apparence, l'ASSE semble avoir agi ici comme si elle attendait le moindre faux pas de sa montagne afin de tenir entre ses doigts un argument pour licencier un gaillard qui ne paraît pas accepter l'idée du banc. Difficile de ne pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com