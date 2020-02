Stéphane Ruffier écarté : gardiens de but nouveaux boucs émissaires ?

La mise à l'écart de Stéphane Ruffier contre Reims, décidée par Claude Puel en raison de son niveau de jeu décevant, a créé une certaine polémique à Saint-Étienne. Mais la situation du gardien de but n'est pas isolée, d'autres portiers vivant la même déconvenue alors que leurs remplaçants ne semblent pas toujours meilleurs. Se mettre à dos son dernier rempart, est-ce donc devenu une mode consistant à lui faire incomber une partie des mauvais résultats ? Se résume-t-il seulement à un choix sportif, ou existe-t-il aussi l'idée d'imposer son autorité ?

Saint-ÉtienneReims le 23/02/2020 à 15:00 Ligue 1

Puel décide d'écarter Ruffier pour la réception de Reims

En un sens, Stéphane Ruffier pourrait se comparer à Iker Casillas en cette fin février. Non pas pour ses exploits réalisés entre ses poteaux ou pour ses lignes sur son curriculum vitæ, mais plutôt par rapport à la situation inattendue qu'il est en train de vivre. Mis à l'écart par Claude Puel pour la réception de Reims à Saint-Étienne, le Français doit se demander comment l'Espagnol avait gardé le moral quand José Mourinho l'avait placé sur le banc du Real Madrid lors de la saison 2012-2013.Comme le champion du monde 2010, l'ancien Monégasque a appris la nouvelle alors qu'il est capitaine et défend proprement les cages de son club depuis belle lurette. Comme lui, il constitue un cadre de l'effectif et fait partie des meubles de l'entité. Comme lui, il n'a pas vu le coup venir et semble payer ses performances Lire la suite de l'article sur SoFoot.com