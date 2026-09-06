 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stéphane Richard : « Il fallait tout faire pour garder Paixão »
information fournie par So Foot 06/09/2026 à 20:31
Ajouter Boursorama à vos sources

Stéphane Richard : « Il fallait tout faire pour garder Paixão »

Stéphane Richard : « Il fallait tout faire pour garder Paixão »

Un ouf de soulagement. Avant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC ce dimanche soir, Stéphane Richard , le nouveau président du club phocéen, s’est exprimé sur le cas Igor Paixão au micro de Ligue 1+. L’ancien directeur général de France Télécom a avoué que l’OM a tout fait pour conserver le Brésilien.

« Il fallait tout faire pour le retenir, a expliqué Richard. Ce qui supposait de le convaincre lui, je crois qu’il avait plutôt envie de rester, mais il a eu des tentations ailleurs. Puis après, il fallait également convaincre l’actionnaire, qui a décidé de faire ce qu’il fallait pour qu’on le garde […] La saison qui vient n’est déjà pas facile avec l’effectif que l’on a, et il fallait vraiment que l’on conserve Igor. »…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Bundesliga a un leader inattendu
    La Bundesliga a un leader inattendu
    information fournie par So Foot 06.09.2026 20:57 

    Un événement pas si anodin. Si la Bundesliga ne vit que sa deuxième journée de la saison ces jours-ci, rien d’extraordinaire à voir une formation inattendue occuper la première place du classement. Et pourtant, au lendemain de son nul sur la pelouse de Schalke ... Lire la suite

  • Rennes assure encore l'essentiel à Angers
    Rennes assure encore l'essentiel à Angers
    information fournie par So Foot 06.09.2026 19:10 

    Angers 1-2 Rennes Buts : Arcus (34 e ) pour le SCO // Frankowski (9 e ) et Lefort (17 e CSC) pour le Stade rennais La vie en rose. Dans une rencontre où tout ce sera joué en première période, le Stade rennais, tout de rose vêtu dans sa troisième tunique, n’aura ... Lire la suite

  • Gardien de but, le fils de Ronald Koeman inscrit un doublé sur penalty
    Gardien de but, le fils de Ronald Koeman inscrit un doublé sur penalty
    information fournie par So Foot 06.09.2026 18:39 

    Portier multitâche. Déjà héros du SC Telstar en inscrivant le but du maintien en fin de saison dernière, Ronald Koeman Jr a remis ça ce dimanche. Le dernier rempart du club néerlandais a cette fois claqué un doublé, toujours depuis les onze mètres. De quoi permettre ... Lire la suite

  • Lamine Yamal et le Barça en promenade à Valence
    Lamine Yamal et le Barça en promenade à Valence
    information fournie par So Foot 06.09.2026 18:18 

    Valence 0-5 FC Barcelone Buts : Yamal (6 e et 84 e ), F. López (22 e ), Raphinha (50 e ) et Pedri (79 e ) Quatre à quatre. Totalement maître de son sujet sur la pelouse de Valence, le Barça poursuit son sans faute en Liga . Parfaitement lancés par un but tout en ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank