Stéphane Richard : « Il fallait tout faire pour garder Paixão »

Un ouf de soulagement. Avant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC ce dimanche soir, Stéphane Richard , le nouveau président du club phocéen, s’est exprimé sur le cas Igor Paixão au micro de Ligue 1+. L’ancien directeur général de France Télécom a avoué que l’OM a tout fait pour conserver le Brésilien.

« Il fallait tout faire pour le retenir, a expliqué Richard. Ce qui supposait de le convaincre lui, je crois qu’il avait plutôt envie de rester, mais il a eu des tentations ailleurs. Puis après, il fallait également convaincre l’actionnaire, qui a décidé de faire ce qu’il fallait pour qu’on le garde […] La saison qui vient n’est déjà pas facile avec l’effectif que l’on a, et il fallait vraiment que l’on conserve Igor. »…

TM pour SOFOOT.com