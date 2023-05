Stéphane Moulin et Caen, c’est fini

Le Moulin met les voiles.

Fin d’histoire entre Stéphane Moulin et le Stade Malherbe de Caen. Le coach des Caennais ne rempilera pas pour une troisième année. « Après deux saisons passées à la tête de l’équipe professionnelle, Stéphane Moulin ne sera plus l’entraîneur du Stade Malherbe Caen la saison prochaine » , comme le précise le club de ce mercredi. La saison passée les Normands ont terminé à la septième place et sont toujours en course pour le top 4, cette année. La bande à Alexandre Mendy est cinquième avec 55 points, à une longueur de Bastia.…

TJ pour SOFOOT.com