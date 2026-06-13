Stéphane Moulin de retour dans le Grand Ouest

Stéphane Moulin de retour dans le Grand Ouest

Un Stéphane peut en cacher un autre. Entraîneur de Concarneau depuis deux saisons, Stéphane Rossi a été remplacé par Stéphane Moulin. Dans un communiqué publié ce samedi, les Thoniers annoncent la signature du technicien français qui avait repris du service la saison dernière à Valenciennes, déjà en troisième division.

L’US Concarneau annonce officiellement la nomination de Stéphane Moulin au poste d’entraîneur principal du groupe professionnel. 🔗 Retrouvez le communiqué complet : https://t.co/IwdrbjEIRy pic.twitter.com/tpdhUWK0TC…

MBC pour SOFOOT.com