Stéphane Moulin de retour dans le Grand Ouest
Un Stéphane peut en cacher un autre. Entraîneur de Concarneau depuis deux saisons, Stéphane Rossi a été remplacé par Stéphane Moulin. Dans un communiqué publié ce samedi, les Thoniers annoncent la signature du technicien français qui avait repris du service la saison dernière à Valenciennes, déjà en troisième division.
L’US Concarneau annonce officiellement la nomination de Stéphane Moulin au poste d’entraîneur principal du groupe professionnel. 🔗 Retrouvez le communiqué complet : https://t.co/IwdrbjEIRy pic.twitter.com/tpdhUWK0TC…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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