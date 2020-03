Stéphane Jobard : " Je fais du bricolage, même si ce n'est pas mon truc "

Comme une majorité de Français, Stéphane Jobard est confiné chez lui, tout près de Dijon. L'entraîneur du DFCO, qui garde le contact avec ses joueurs et son staff technique, suit, entre quelques activités familiales, l'évolution inquiétante d'une épidémie que certains qualifiaient il y a encore peu de " gripounette. " Il prépare aussi la reprise éventuelle des entraînements et de la compétition, même s'il envisage tous les scénarios.

Je me recentre sur les activités familiales. Avec ma femme, on s'occupe des enfants. J'en profite, car les week-ends, avec les matchs, je les vois assez peu. Je fais un peu de rangement, un peu de bricolage, même si ce n'est pas trop mon truc. Je cuisine, aussi. Surtout les desserts. Je lis également : là, j'ai commencé la biographie de Zidane. Et je regarde un peu la télé. Je m'informe sur la situation sanitaire, mais pas à longueur de journée, afin d'éviter la sinistrose. En ce moment, c'est plutôt des séries, dontNon. Je regarde des matchs, dont certains de mon équipe. J'ai des échanges réguliers avec le staff technique pas uniquement pour parler foot, car en ce moment, ce n'est pas la priorité, mais pour prendre des nouvelles des uns et des autres.Oui. On vit une situation exceptionnelle, et on ne sait pas combien de temps elle va durer. On prend des nouvelles des joueurs régulièrement. Pour l'instant, ils vivent plutôt bien ce confinement. Je sais que la vie de groupe, les entraînements et la compétition manquent à tous. Ils n'en sont pas à se taper la tête contre les murs, mais c'est forcément difficile à vivre, surtout pour ceux qui sont un peu hyperactifs. Je sais que les joueurs communiquent pas mal entre eux, ils font des jeux en ligne. Il y a pas mal de solidarité, c'est important en ces moments difficiles. En fonction des personnalités, certains auront peut-être besoin d'un peu plus de soutien. Mais à ce jour, tout le monde va bien, il n'y a aucun signe de déprime.