Stéphane Henchoz : "À Paris, Tuchel a mis de l'eau dans son vin"

Depuis plus de sept ans, Stéphane Henchoz passe une semaine aux côtés du Borussia Dortmund durant son stage de pré-saison à Bad Ragaz en Suisse. Reconverti comme entraîneur, l'ancien défenseur de Liverpool a donc eu le privilège d'observer Thomas Tuchel et Lucien Favre de près. Suffisant pour qu'il les compare, avant le match aller de ce mardi soir.

"Tuchel est bien moins exubérant, alors que Klopp est très proche et très tactile avec ses joueurs. Tout l'inverse de Tuchel, qui n'a jamais hésité à prendre une décision qui va à l'encontre d'un joueur."

Favre la rage

Sans aucun doute leur personnalité, car celle de Jürgen Klopp est quand même très différente de celle de Thomas Tuchel. Ce dernier est beaucoup plus introverti que son prédécesseur et d'ailleurs, j'ai remarqué que Klopp ne se force absolument pas. Il n'a pas besoin de jouer un rôle, il est jovial et tout le temps gai. Que ce soit avec les joueurs, le personnel du club ou les supporters qu'il croisait à l'hôtel.Oui, il est différent. Très minutieux aussi, et on pouvait voir qu'il était également très respecté par les joueurs. Ce qu'il faisait était très pointu, mais d'une façon différente de celle de Klopp. On remarque notamment ça dans l'ambiance générale des séances. Tuchel est bien moins exubérant, alors que Klopp est très proche et très tactile avec ses joueurs. Tout l'inverse de Tuchel, qui n'a jamais hésité à prendre une décision qui va à l'encontre d'un joueur.Oui. Lucien est très minutieux sur des points qui peuvent paraître parfois assez basiques, comme la répétition de certains gestes techniques de base. En revanche, ses séances sont super intéressantes pour les joueurs. Il y a beaucoup de jeu avec le ballon, beaucoup d'intensité, de mouvement et de jeux