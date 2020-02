Stéphane Guy : « Thierry Roland était le plus subversif des commentateurs »

« Encore deux matchs comme ça, et ce n'est plus Canal qui rembourse, c'est la Ligue 1. » Voilà comment le taquin Stéphane Guy a conclu le piteux Bordeaux-Marseille de la semaine dernière. En première mi-temps, il avait demandé aux abonnés ayant vu Marseille-Angers et Bordeaux-Nantes de la semaine passée d'écrire à Maxime Saada, le grand patron de Canal+, pour obtenir deux années d'abonnement gratuit. Tout Stéphane Guy dans cette séquence : insolence, provocation, éditorialisation. Un positionnement qui détonne et que nous avions salué dans un tacle du lundi, énormément critiqué sur les réseaux sociaux. Face à cette avalanche d'avanies, nous avons décidé de partir à la rencontre de « l'infernal Stéphane Guy » pour évoquer le « football circus ». Entretien.Le Point : Vous êtes ce dimanche aux commandes de PSG-Lyon. Y a-t-il toujours autant d'excitation à commenter un énième choc de Ligue 1 ?Stéphane Guy : Oui, et pas seulement un choc ! Il y a toujours une excitation à commenter un match, quel qu'il soit, où qu'il soit. Le football, c'est ma passion. Je suis presque aussi excité d'aller voir un Alençon-Grandville pour mon plaisir que de partir commenter un match à Old Trafford.La Ligue 1 est tout de même très faible?Il n'y a pas de routine, pas d'ennui. Alors, oui, je n'ai pas le même regard sur un match de Ligue 1 que sur un match de Premier League. Ma passion du foot résiste pourtant. C'est tout le sens du...