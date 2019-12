Stéphane Dalmat : "Mon plus grand regret ? Être parti de l'Inter"

Stéphane Dalmat, un nom qui renvoie les trentenaires à leur tendre enfance. Stephane Dalmat, talent gâché pour beaucoup, source d'inspiration pour d'autres. À 40 ans, l'ancien joueur de l'Inter est à la croisée des chemins. Son après-carrière a été compliquée : la dépression, un accident de la route, un coma, il frôle la mort. Depuis quelques mois, l'ancien Lensois, Parisien et Marseillais est autorisé à faire du sport, mais pas question de broyer du noir en évoquant les périodes les plus sombres. Entretien sur une ascension, une époque, celles des années 2000, jusqu'au choix, celui qui aurait peut-être pu le faire entrer dans une autre dimension.

"Je n'avais pas la mentalité qui aurait pu me faire passer de très bon joueur à très grand joueur."

Je n'en avais pas. La seule, et ce n'était pas une idole, mais un modèle, c'était Clarence Seedorf. À chaque fois que je le voyais jouer devant la télé je me disais qu'il correspondait à mon style de jeu. Il m'a inspiré quelques fois, je regardais ses matchs, j'ai eu la chance de jouer avec lui, on est ensuite devenu amis.On a envie de faire mieux que lui, chose que j'ai réussi à faire quand je suis arrivé à Milan. Tous les jours, je le regardais, mais à partir du moment où j'ai été avec lui, il y avait toujours ce côté admiratif, mais s'il y avait un ballon à l'entraînement, je n'allais pas lui dire : "" Mon but était de le dépasser et lui montrer que la relève était là.Un amusement, du matin au soir. Au début, je ne n'imaginais pas qu'il fallait suivre des entraînements, des mises au vert. Je n'avais pas été formaté, parce que je n'étais pas passé par des centres de formation. On va dire que je suis tombé dans la gueule du loup. Tous les transferts, les ceci, les cela, ça m'a fait bizarre. On m'a expliqué ensuite que le système fonctionnait comme ça. Le foot, c'était donc m'entraîner, puis jouer le samedi devant 30 000, 40 000 personnes, s'éclater, prendre du plaisir, gagner, avoir l'adrénaline. Je n'avais pas la mentalité qui aurait pu me faire passer de très bon joueur à très grand joueur.