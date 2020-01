Stéphane Cabrelli : "L'élimination face à Manchester, je ne la digérerai jamais"

Stéphane Cabrelli, 52 ans et entraîneur de Linas-Montlhéry (R1), s'apprête à défier le PSG ce dimanche en Coupe de France. Un véritable cadeau pour ce fan inconditionnel du club parisien, qui n'a pas hésité à appeler son chat Zlatan. Entretien.

"Ma femme rigole de me voir écrire des noms comme "Verratti" sur mes feuilles d'avant-match. C'est le côté cocasse de la situation."

Mais qui es-tu le stade Robert-Bobin de Bondoufle ?

C'est beaucoup d'excitation, évidemment. J'ai écouté la conférence de presse de Thomas Tuchel pour essayer de voir quelle équipe va se présenter face à nous : avec Neymar et Mbappé devant, ou avec Cavani-Choupo-Moting par exemple. Ça a son importance, car les qualités intrinsèques des joueurs sont différentes. Ma femme rigole de me voir écrire des noms comme "Verratti" sur mes feuilles d'avant-match. C'est le côté cocasse de la situation. On n'a pas l'habitude de parler de ces joueurs-là de cette façon, comme des adversaires.En famille, on a gardé les mêmes principes : se changer les idées et s'amuser, même si le sujet principal de conversation était forcément le PSG. On est tous fanatiques du club, que ce soit mes frères, ma femme... Les questions fusaient sur le fait que j'allais leur serrer la main, prendre des photos avec eux, les côtoyer comme je le fais avec d'autres joueurs de niveau régional.Le seul rêve lié à ce match-là, c'était uniquement sur l'avant-match. On était à l'échauffement, le terrain était à moitié éclairé, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les tribunes. Le terrain, lui non plus, n'était pas bon. Tout à fait l'opposé de ce qui nous attend dimanche soir, en fait. Mais je n'ai pas rêvé de scénario catastrophe ou, à l'inverse, fantastique. Hormis la nuit qui a suivi le tirage au sort où je n'ai pas dormi, j'ai un très bon sommeil.