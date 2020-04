Stéphane Bourgoin, l'imposteur de Bauer

"Spécialiste" des tueurs en série et écrivain à succès, Stéphane Bourgoin est dans la tourmente. Depuis le début du mois d'avril, il est la cible de plusieurs médias, qui lui reprochent d'avoir bâti l'ensemble de sa carrière sur un CV largement biaisé, avec en point d'orgue, une expérience de sept ans en tant que joueur du Red Star.

Vidéo

Il y a quelques semaines, Stéphane Bourgoin voguait encore de ville en ville pour raconter son parcours hors-norme, celui du plus grand spécialiste français des tueurs en série. Mais avec le confinement, sa tournée a été brutalement mise sur pause. Dans la foulée, le sitelui consacre un portrait, pointant du doigt les nombreuses incohérences d'une vie plus que romancée. Des confusions relevées méticuleusement depuis plusieurs mois par le collectif "" via une dizaine de vidéos que le principal intéressé tente de faire supprimer depuis plusieurs jours. Mais il est déjà trop tard, d'autant que ce lundi,met à son tour en lumière les contradictions de son parcours.Une trajectoire qui commence en 1976, date à laquelle il tombe sur le corps de sa femme Eileen, "" dans leur appartement de Los Angeles. Une découverte morbide qui est le point de départ de sa reconversion, et qu'il raconte sans scrupule sur tous les plateaux télé où il est invité depuis de très longues années. Il y relate ses débuts comme producteur de séries B aux États-Unis, ses années de libraire dans le 9arrondissement de Paris, mais surtout Lire la suite de l'article sur SoFoot.com