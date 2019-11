Stéphane Auvray : "Cela faisait dix-huit ans que Saint-Martin n'avait pas gagné !"

En septembre 2017, l'ouragan Irma a ravagé l'île de Saint Martin et tué 11 personnes. Depuis, forcément, la sélection locale n'évolue pas dans les meilleures conditions. Mais elle vient de remporter deux matchs au dernier échelon de la Ligue des nations de la CONCACAF face à la Barbade et les îles Caïmans. Quelle est la place du foot dans la reconstruction de l'île ? Entretien avec le sélectionneur, Stéphane Auvray, avant le dernier match de poule aux îles Vierges.

"Dans les années 1980, à Saint-Martin, j'allais à l'entraînement en stop."

L'insouciance. Dans les années 1980, à Saint-Martin, j'allais à l'entraînement en stop. Mes parents étaient au boulot - mon père était chef cuisiner, c'est pour ça que mes parents ont déménagé à Saint-Martin. Je me mettais au bord de la route. Souvent, les militaires s'arrêtaient et je montais dans la Jeep avec eux, sur les bancs, à l'arrière. Ça pouvait aussi être un voisin ou un gars que je ne connaissais pas.J'ai fait un tournoi de foot à La Barbade avec Saint-Martin. J'avais douze ans, quatre ans de moins que les autres joueurs. Un ami de mon père lui a dit : "" Comme mon père est normand, je suis parti à Caen. J'ai fait un essai au collège Jean-Moulin de Caen, ils m'ont demandé si j'avais un club : "" Donc je suis allé au Stade Malherbe, où j'ai intégré le centre de formation à quatorze ans. Il y avait Rothen, Gallas...Le plus difficile, c'était le froid. Ne pas sentir ses pieds. T'as froid, donc tu respires mal. À Saint-Martin, on a un accent quand on parle français. J'ai essayé de le perdre, parce qu'on se moque de ton accent. Mais j'avais de la personnalité. Des anecdotes ? Ce dont je me rappelle, c'est que tous les matins, l'un d'entre nous devait aller chercher le pain à la boulangerie. Tu savais que certains matins, tu n'allais pas en avoir... Mais, avec les plus jeunes comme moi, t'étais sûr d'en avoir... Sinon, j'allais en entendre parler.