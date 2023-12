Stéphan : « Il ne faut pas que Matic parte »

« Reste lààààà » , comme dirait Hervé Renard.

Invité de RMC entre Noël et la Saint-Sylvestre, Julien Stéphan est venu passer un message à l’intention de Nemanja Matic, pas hyper épanoui en Bretagne. A 35 ans, le milieu serbe a pris part à 13 rencontres mais c’est surtout pour la vie en dehors des terrains qu’il se pose des questions sur son avenir. Des questions que ne se posent pas Julien Stéphan : « L’objectif est de garder Nema avec nous et qu’il nous apporte toute son expertise. Je ne souhaite pas qu’il parte et il ne faut pas qu’il parte. On va tout mettre en oeuvre pour qu’il reste avec nous. » …

AHD pour SOFOOT.com