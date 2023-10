Stephan El Shaarawy de retour avec la sélection italienne

Même Tonali n’avait pas misé dessus.

Empêtrée dans un scandale de paris sportifs, la fédération italienne est obligée d’appeler de vieux briscards pour colmater les brèches. Sous le coup d’une enquête pour paris illégaux, Sandro Tonali, Nicolò Fagioli et Nicolò Zaniolo ont tous les trois quitté le rassemblement de la Nazionale et ne seront pas disponibles pour les matchs face à Malte (14/10) et à l’Angleterre (17/10) dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024. Pour pallier ces absences, Luciano Spalletti a donc décidé de relancer Stephan El Shaarawy (29 apparitions, 6 buts). L’ailier de la Roma n’avait plus connu les joies de la sélection depuis mars 2021 et une mi-temps face à la Lituanie. Loin d’être titulaire sous les ordres de José Mourinho, l’ancien de Monaco n’a pas encore été décisif cette saison en Serie A.…

LT pour SOFOOT.com