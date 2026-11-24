La Peugeot e-3008 électrique exposée lors de sa présentation officielle à l'usine Stellantis de Sochaux (Doubs), le 12 septembre 2023. ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

L'usine Stellantis de Sochaux (Doubs), berceau de la marque Peugeot, va arrêter l'activité de son équipe de nuit à partir du mois de janvier, privant de travail quelque 500 personnes, a annoncé la direction du site mardi aux représentants du personnel.

"Dans le contexte économique actuel et considérant l'état prévisionnel des marchés, nous adaptons notre organisation", a précisé la direction dans un communiqué.

L'usine s'appuiera désormais seulement sur deux équipes complètes en journée. Elle produira 850 véhicules par jour, contre 1.050 actuellement.

"Cela reste une activité soutenue", a relevé pour l'AFP une porte-parole de l'usine. Le contexte est difficile pour les constructeurs automobiles, qui font face à une concurrence "agressive", a-t-elle ajouté.

L'équipe de nuit avait été mise en place en novembre 2024, lors du lancement des nouveaux véhicules Peugeot 3008 et 5008, dont le prix de vente est de plus de 40.000 euros.

Cinq cents personnes sont concernées par cet arrêt d'activité nocturne. "Chaque salarié de nuit sera reçu par sa hiérarchie d'ici à la fin du mois de novembre", précise l'entreprise dans son communiqué. "Les personnes en contrat d'intérim iront au terme de leur mission dans les conditions habituelles qui sont définies dans leur contrat", détaille-t-elle.

Le syndicat Force ouvrière (FO) estime que les intérimaires sont "sacrifiés". "Ce sont 500 familles qui restent sur le carreau", a déploré le syndicat.

"Cette fois, ce n'est plus un problème d'approvisionnement", s'est emporté Jean-Luc Ternet, de la CFTC, inquiet des conséquences économiques de cette baisse d'activité. "Quand l'industrie recule, c'est tout un territoire qui vacille", a-t-il averti.

La CFE-CGC a dénoncé de son côté "une décision brutale", qui vient "fragiliser un site pourtant reconnu pour sa capacité de production et la qualité de son outil industriel".

L'usine a également annoncé l'annulation de séances de production. Les vacances de Noël seront notamment allongées et devraient durer deux semaines et demie.

L'usine Stellantis de Sochaux compte 3.000 collaborateurs en production, sur un total de 5.500 salariés.

Fin octobre, Stellantis avait publié une perte nette de 453 millions d'euros pour le troisième trimestre, contre une perte de 4,5 milliards sur la même période un an plus tôt, lestée par de lourdes charges exceptionnelles. La maison mère de Peugeot, Fiat et Chrysler avait fait état d'une "amélioration de tous les indicateurs financiers".