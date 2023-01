Stellantis signe un accord avec Terrafame pour ses batteries électriques

Le groupe automobile Stellantis et le plus grand producteur européen de nickel, le Finlandais Terrafame, ont signé un accord d'approvisionnement en sulfate de nickel à faible teneur en carbone pour les batteries des véhicules électriques, ont annoncé les deux goupes mercredi dans un communiqué.

A partir de 2025, Terrafame fournira ainsi à Stellantis du sulfate de nickel pour cinq ans, la durée de l'accord, "dans le cadre de la stratégie d'électrification" de Stellantis.

"Cet accord d'approvisionnement s'inscrit dans le cadre de nos besoins en matières premières pour les batteries de nos véhicules électriques", a déclaré Carlos Tavares, patron du géant de l'automobile issu de la fusion de PSA et Fiat-Chrysler, cité dans le communuqué.Dans le cadre de son plan stratégique, Stellantis a annoncé son intention d'atteindre 100% des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) pour les voitures particulières en Europe et 50% des ventes de BEV pour les voitures particulières et les pick up aux États-Unis d'ici 2030, toujours selon le groupe.

En octobre 2021, Renault avait également annoncé un contrat d'approvisionnement en nickel avec le groupe finlandais Terrafame.

Patrie de Terrafame, la Finlande est le seul pays de l'Union européenne dont les sols contiennent de façon prouvée les principaux minéraux nécessaires à la fabrication des batteries, dont le cobalt, le lithium et le nickel. Le pays nordique entend devenir un acteur majeur de cette industrie lucrative et en pleine croissance.