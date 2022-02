Stellantis : "Nous allons distribuer 1,9 milliard d'euros à nos salariés", annonce Carlos Tavares

( AFP / DENIS CHARLET )

Pour ses salariés français, le constructeur automobile Stellantis propose pour une enveloppe globale d'augmentation salariale de 3,2% avec une hausse générale pour tous les ouvriers de 2,8%.

Un coup de pouce pour les salariés, à l'issue des négociations annuelles obligatoires (NAO) achevées mardi 22 février. Le constructeur automobile Stellantis a promis "4 000 euros minimum, en moyenne 4 400 euros" de prime d'intéressement et de participation pour "les plus bas salaires", selon Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis (PSA et Fiat Chrysler Automobiles), sur l'antenne de France Info ce mercredi 23 février.

Selon ses résultats pour 2021, le constructeur auomobilie a un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros et une marge opérationnelle de 11,8%.

"Nous allons distribuer (...) 1,9 milliard d'euros à nos salariés. Cela représente une augmentation de 70% par rapport à l'année précédente", s'est réjoui le patron du groupe, toujours sur France Info .

"C'est une politique de rémunération qui valorise la performance et l'engagement des salariés", a également insisté un porte-parole de Stellantis.

Pour la CGT en revanche, "la direction est très loin du compte". Le syndicat dénonce même "un vol manifeste" puisqu'en "2020 avec 2 milliards de bénéfices, les salariés avaient touché 2.700 euros net".

"La CGT revendique 400 euros d'augmentation de salaire par mois pour tous avec un salaire minimum à 2.000 euros", a réagi le délégué syndical central Jean-Pierre Mercier.

"Trouver un bon équilibre"

Stellantis a dévoilé mercredi d'énormes profits. Pour ses salariés français, le constructeur propose donc une enveloppe globale d'augmentation salariale de 3,2% avec une hausse générale pour tous les ouvriers de 2,8%.

"Il s'agit de trouver un bon équilibre entre la préservation du pouvoir d'achat et le maintien de la compétitivité de l'entreprise en France", a indiqué le constructeur automobile, précisant que cette augmentation s'inscrivait "dans un contexte de transformation de l'industrie automobile avec la crise du Covid et celle des semi-conducteurs".

Pour les techniciens en dehors de la filière agent de maîtrise, la hausse de salaire ne sera que de 2%, a détaillé la CFE-CGC dans un communiqué.

Les agents de maîtrise et les cadres ne bénéficieront, eux, d'aucune augmentation générale des salaires mais "3,2% de la masse salariale sera entièrement consacrée aux augmentations individuelles", toujours selon le même syndicat.

Au total, entre 15 et 20% des cadres et agents de maîtrise ne bénéficieront d'aucune augmentation, une décision jugée "regrettable" par la CFE-CGC "après deux années très difficiles".