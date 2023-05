Stefano Pioli reconnaît la supériorité de l’Inter

Beau perdant, le Stefano.

Battu mercredi par l’Inter Milan lors de la demi-finale aller de Ligue des champions (0-2), l’AC Milan, à l’image de son entraîneur Stefano Pioli, a logiquement affiché sa déception en zone mixte : « L’Inter a mis davantage de qualité et d’efficacité offensive en première période, et nous avons commis trop d’erreurs, a reconnu le technicien rossonero. L’Inter marque sur son premier corner, et nous aurions dû être plus attentifs sur le deuxième but. Le match est de suite devenu beaucoup plus compliqué avec ses deux buts encaissés en douze minutes. » …

MLM pour SOFOOT.com