Stefan Lainer victime d’un cancer et absent plusieurs mois

Le Borussia Mönchenglabach a annoncé, ce jeudi, la douloureuse nouvelle. Son latéral droit Stefan Lainer est atteint d’un cancer des ganglions lymphatiques et va ainsi manquer plusieurs mois de compétition. « Le cancer a été détecté à un stade très précoce et peut être traité par des médicaments. Il y a de très fortes chances qu’il retrouve sa pleine santé et qu’une vie normale, y compris dans le sport professionnel, soit encore possible » , indique le communiqué du club. À 30 ans, l’Autrichien souhaite qu’aucun détail sur son traitement et l’évolution de sa maladie ne soit rendu public dans les semaines qui vont suivre.

EL pour SOFOOT.com