information fournie par So Foot • 09/04/2024 à 19:27

Stefan de Vrij fait condamner ses anciens agents après son transfert de la Lazio à l’Inter

Hold-up à la milanaise.

Le transfert de Stefan de Vrij de la Lazio Rome à l’Inter Milan, survenu à l’été 2018, fait de nouveau couler beaucoup d’encre près de six ans plus tard. La raison ? La condamnation, ce mardi, de la société néerlandaise d’agents SEG à verser 5,223 millions d’euros (sans compter les intérêts et frais de justice) au milieu de terrain des Nerazzurri qui était leur client au moment de son changement de club. D’après L’Équipe , l’international batave, alors en fin de contrat avec le club de la capitale, accusait ses anciens agents de lui avoir dissimulé qu’ils étaient également mandatés par l’Inter, se rendant ainsi coupables d’un sérieux conflit d’intérêts.…

EL pour SOFOOT.com