Statue d'Henri Michel - "Waldemar Kita a individualisé un projet collectif"

Disparu en avril 2018, Henri Michel aurait eu 73 ans cette semaine. Roi du timing, Waldemar Kita a donc annoncé ce mardi l'inauguration d'une statue en hommage au meilleur joueur de l'histoire du FC Nantes, qu'il dévoilera samedi soir à l'occasion de la réception du Paris Saint-Germain. L'idée est belle... si ce n'est qu'elle provient de l'association À la nantaise, complètement zappée des plans du dirigeant polonais dans cette histoire. Éric Swidurski, membre fondateur de cette asso, l'a forcément mauvaise.

Inauguration d'une statue d'Henri Michel samedi : la réaction d'A la nantaise pic.twitter.com/Ez4ZYdDQGr -- A la nantaise (@a_la_nantaise) October 27, 2020

Dans un premier temps, comme nous avions pour objectif d'en construire une depuis deux ans et demi, on ne pouvait que se féliciter que celle-ci voie le jour. Puis, très vite, on s'est dit que c'était quand même dommage que toute une action collective soit détruite. On avait sollicité des supporters avec une levée de fond. On avait aussi fait appel à la générosité des ex-footballeurs des sélections qu'Henri Michel avait connues comme joueur ou comme coach, ce qui avait débouché sur un très joli tournoi des légendes, avec des anciens du FC Nantes, des Bleus, du Maroc et de la Côté d'Ivoire. Au final, tout ça se termine à cause d'une personne qui se la joue solo, et qui décide de faire la statue de son côté, sans la moindre concertation avec les supporters ou la métropole.Après une première levée de fonds, il était prévu qu'il y ait des concertations entre la métropole, le FC Nantes et, qui devaient définir notamment l'endroit où placer la statue. Là, on nous dit qu'elle va être située dans la cour intérieure de La Beaujoire, ce qui veut dire que seuls les ayants droit pourront l'approcher. C'est bien dommage qu'elle soit prévue dans un lieu qui n'est pas ouvert au public.