Stations de ski : des remontées mécaniques fermées pour les vacances de février ?

Selon plusieurs médias, le gouvernement devrait décider de prolonger la fermeture des remontées mécaniques face à la reprise de l'épidémie de Covid-19.

Un télésiège à l'arrêt à Courchevel. ( AFP / THOMAS COEX )

Les remontées mécaniques pourront-elles rouvrir dans les stations de ski pour les vacances de février ? Selon Le Monde et BFMTV , le gouvernement aurait décidé de les laisser fermées en raison de la situation épidémique encore très dégradée, en dépit des appels des professionnels du secteur. Le gouvernement doit faire le point sur la situation mercredi 20 janvier et annoncer dans la foulée s'il autorise ou non tire-fesses et télésièges.

"Les choses ne sont pas encore actées et il faut garder une certaine prudence", mais " la précarité de la situation sanitaire compromet à l'évidence une réouverture à court terme ", a déclaré lundi un membre du gouvernement à BFMTV . "Quand le président avait annoncé la fermeture des stations de sports d'hiver, il avait bien conditionné leur réouverture à une baisse de la diffusion du virus, avec moins de 5.000 contaminations par jour. Or, on n'y est pas du tout...", explique également un ministre au Monde .

Lundi soir, sur le plateau de "C à vous" sur France 5 , le Premier ministre Jean Castex a également assuré qu'il n'était " pas question de privilégier les questions économiques sur les questions sanitaires ". "On sait combien le mois de février est important, mais l'on doit aussi composer avec ces variants qui n'étaient pas prévus au mois de décembre et sont apparus fin décembre-début janvier. C'est naturellement la situation sanitaire qui devra guider les décisions", a également fait valoir le secrétaire d'Etat au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne sur France Culture . Le problème "n'est pas tellement le fait de faire du ski", mais les regroupements de personnes "quand on a fini de faire du ski à 16 heures ou 16h30", a de son côté justifié le ministre chargé des petites et moyennes entreprises Alain Griset, dimanche sur Radio J .

Les professionnels craignent "une saison noire"

Sans grand espoir, les professionnels du ski ont appelé mardi le gouvernement à "sauver la montagne" et à rouvrir au plus tôt les remontées mécaniques alors que la saison est déjà très compromise. "On place tout nos espoirs dans les annonces de cette semaine", résume Laurent Reynaud, le directeur de Domaines skiables de France (DSF). "Si on loupe les vacances de février (étalées du 6 février au 1er mars), c'est une saison noire" qui s'annonce, prévient Jean-Luc Boch, président de l'Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM). "On aura de la casse", ajoute-t-il. "Le système économique de la montagne a mis 60 ans à se mettre en place et, en quelques mois, on va le détruire" si les remontées ne sont pas rouvertes, prévoit-il en mentionnant les 250.000 à 400.000 personnes qui travaillent, directement ou indirectement, pour le secteur.

Devant l'ampleur des enjeux, les appels à la réouverture se sont multipliés. Dimanche, Henri Giscard d'Estaing, le PDG du Club Med, appelait dans l'hebdomadaire JDD à "sauver la montagne". Lundi, le nouveau Collectif des entreprises de montagne, qui dit représenter 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 200.000 emplois directs, a demandé à rouvrir les remontées pour le 30 janvier et à augmenter les aides "pour assurer la survie de l'écosystème montagne" et "limiter l'impact social".

"On demande de la visibilité : les vacances de février, c'est 45% du chiffre d'affaire ", clame Guillaume Roger, directeur opérationnel de la société N'Py, qui regroupe huit stations du massif pyrénéen. "Les conditions sont idéales ; il y a de la neige partout ; tout est prêt", assure-t-il. "Tout l'écosystème ne pense qu'à ça", renchérit Jean-Luc Boch. La non-réouverture aurait des conséquences de long terme, préviennent les professionnels : arrêt des investissements, départ de grands hébergeurs, chute du revenu des collectivités, casse des fournisseurs... et disparition de nombreux emplois. "Une partie des saisonniers sont très précaires", poursuit Christian André, de l'office de tourisme de Risoul (Hautes-Alpes), car leurs contrats n'ont pas été signés. Ils ne bénéficient donc pas du chômage partiel.

"Si d'un point de vue parisien, le ski n'est pas une activité essentielle, elle est essentielle pour tout ceux qui habitent dans les vallées de montagne ", estime Eric Brèche, le président du Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF). L'impatience et la grogne montent en montagne car les travailleurs des stations ne comprennent pas la fermeture, ajoute-t-il, soulignant qu'avec le couvre-feu, "il n'y a pas d'après-ski". "Peut-on raisonnablement penser qu'il y a plus de risque d'aller dans une station de ski que de se promener sur une grande artère d'une ville ?", se demande Dominique Marcel, le PDG de la Compagnie des Alpes, qui exploite dix des plus grands domaines skiables de France.

Mardi, neuf sénateurs de territoires de montagne devaient être reçus à l'Elysée. Ils discuterons notamment de "la mise en place d'un véritable 'Plan Marshall' pour la montagne", selon le sénateur LR de Savoie Cédric Vial.