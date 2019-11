Stationnement des deux roues : pour l'instant la gratuité demeure à Paris

Pour les horodateurs, il faudra repasser. Ce jeudi, plusieurs groupes siégeant au Conseil de Paris ont rejeté la proposition de rendre paiement le stationnement des deux et trois roues motorisés dans la capitale.Cette idée avait été émise par l'élu de centre droit Pierre-Yves Bournazel, président du groupe « 100 % Paris » et candidat à la mairie de Paris. Il dénonce l'« anarchie » du stationnement des motos et scooters qui crée un « obstacle à la bonne circulation des piétons « Selon l'élu, « depuis 2014, seules 4 540 des 20 000 places annoncées par Anne Hidalgo ont été créées. »Des recettes évaluées à 30 millions d'eurosSon groupe propose ainsi une grille tarifaire : « 0,50 euros par jour pour le stationnement résidentiel, 1,30 euro la première heure en zone centrale, 0,80 euro en zone périphérique ». Deux-roues motorisés: nos propositions pour désaturer nos trottoirs, lutter contre la pollution et le bruit n'ont pas été retenues par Mme Hidalgo. Je remercie notamment @ecoloParis @AChristine_Lang @maopeninou @A_Vesperini @100prcentParis pour leur sens de l'intérêt général. pic.twitter.com/RJuHSyNxbW-- PierreYves Bournazel (@pybournazel) November 14, 2019 Les recettes ainsi créées sont évaluées à « 30 millions d'euros » et permettront de « créer les nouveaux emplacements sécurisés », et de « mieux entretenir la voirie », a assuré Pierre-Yves Bournazel dans un communiqué.Il demande aussi la création de « 15 000 places supplémentaires, portant à 50 000 le nombre de places dédiées aux deux et trois-roues motorisés » pour « redonner de la place, de la fluidité et mieux protéger les piétons sur les trottoirs ».Le soutien d'EELV« Nous slalomons sur les trottoirs pour nous frayer un chemin sur un espace public encombré », a soutenu dans une tribune publiée mercredi soir le candidat (EELV) à la mairie de Paris, David Belliard. LIRE AUSSI > Paris : l'étude secrète de la ...