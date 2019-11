Starligue : le PSG assomme le championnat

Ce PSG-là a-t-il encore un rival à sa taille en Starligue ? Les champions de France balaient une à une la concurrence comme des feuilles mortes en automne. Ce jeudi soir, c'est Montpellier qui a fait à son tour les frais de la puissance parisienne. Le choc entre les deux meilleures équipes de l'Hexagone au grand complet, les deux seules qui jouent la Ligue des champions a largement tourné en faveur de la bande à Nikola Karabatic.Dans un stade de Coubertin plein comme un œuf (2887 spectateurs, meilleure affluence de la saison) et sous les yeux de Kristina Mladenovic, venue en famille avec son père ancien handballeur, le PSG a pris d'emblée les devants (8-3, 10e). Le suspense en a pris déjà un sacré coup. Quand Paris est ainsi lancé, c'est compliqué... Avec un Sigurdsson inspiré et efficace du haut de ses 40 ans, un Vincent Gérard infranchissable dans son but face à son ancien club, Paris n'a jamais tremblé. C'est la pause à Coubertin et après une très bonne première période les Rouge et Bleu comptent 5 buts d'avance, même si l'écart aurait pu être plus grand ! #PSGMHB pic.twitter.com/kamQNWCW79-- PSG Handball (@psghand) 14 novembre 2019 . « On est contents d'avoir donné du plaisir aux gens car l'ambiance était superbe... », savoure Luc AbaloDevant l'ancien international de basket Florent Piétrus attentif, les Parisiens ont fait en sorte de ne pas avoir de souci en seconde mi-temps. Hommage Acte 2 #13Novembre2015 @psghand Devoir de mémoire !!! pic.twitter.com/a20Ihu7xqO-- Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) 14 novembre 2019A l'issue de cette soirée spectaculaire, le PSG compte 6 points d'avance au classement sur son rival du jour, la seule équipe peut-être avec Nantes qui peut encore l'empêcher de conserver son titre de champion de France.« On est costauds en défense et ça a fait la différence, savoure l'ailier Luc Abalo. On est contents d'avoir donné du plaisir aux gens car l'ambiance ...