Starligue : Créteil et Tremblay déjà au pied du mur

Le choc de la 9e journée de Starligue, voire même du championnat tout entier, est programmé jeudi au stade Pierre-de-Coubertin avec le Clasico de la balle collante, PSG - Montpellier, le choc des deux meilleures équipes de ce début de saison. En l'attendant ce mercredi, les trois autres équipes franciliennes ont des défis à relever. Ils sont désormais 4 avec 10 points à courir derrière Montpellier et le leader incontesté, Paris Découvrez le nouveau classement en détails https://t.co/FD6whE2dkW pic.twitter.com/Irv88e0us1-- Lidl Starligue (@LidlStarligue) 9 novembre 2019Encore un gros morceau pour IvryC'est compliqué depuis un petit mois pour Ivry qui avait bien relancé sa saison. Coup sur coup, l'équipe de Sébastien Quintallet a défié le PSG (24-30), Montpellier (27-24) et maintenant Nantes. Difficile de gravir des montagnes plus hautes dans ce championnat. Face aux deux meilleures équipes françaises du moment, Ivry a été vaillant : « On savait que ça serait difficile mais on s'est accroché. Et je pense que l'on n'a pas démérité » disait justement Mahamadou Keita mercredi en rentrant de l'Hérault. Il faut que les efforts payent maintenant face à l'armada nantaise pour frapper un gros coup. #AprèsMatchRetour complet sur @SRVHB @TremblayHB: déroulé, stats, réactions à chaud et +++nullhttps://t.co/khFkbxub9v#YabaTeam #NeverGiveUp null #LesBeauxJoursVontArriverVite pic.twitter.com/t9lWWH6Or1-- #TeamTremblay (@TremblayHB) 6 novembre 2019Tremblay doit remonter la penteDeux victoires pour six défaites : Tremblay a eu un premier quart de saison compliqué, parfois même inquiétant. La victoire face à Créteil mi-octobre (23-21) a un peu rassuré les troupes mais les partenaires de Patrice Annonay ont eu dans la foulée, la mauvaise idée de relancer Saint-Raphaël. Si la saison devait s'arrêter aujourd'hui, Tremblay plongerait en Proligue. Il y a donc évidemment danger et Rastko Stefanovic le sait ...