«Star Wars» : notre sélection des meilleurs et des pires jeux vidéo tirés de la saga

Si c'est au cinéma que « Star Wars » a vu le jour en 1977, la saga est aussi indissociable d'un autre médium né à la fin des années 1970. Peu après la sortie du premier film, les adaptations en jeux vidéo ont fait leur apparition. De l'Atari 2600 à la PlayStation 4, les générations de machines se sont succédé et ont vu débarquer leur lot de jeux estampillés « Star Wars », pour le meilleur et pour le pire.Le dernier en date, « Star Wars Jedi : Fallen Order », est sorti le mois dernier et appartient plutôt à la première catégorie. Nous vous proposons notre classement des meilleures déclinaisons vidéoludiques de l'univers créé par George Lucas mais aussi notre podium des jeux ratés.Notre top 51. « Star Wars : Knights of the Old Republic » (2003), PC et Xbox « Knights of the Old Republic », connu par ses adeptes sous le petit nom de « KOTOR », est sans doute le jeu tiré de l'univers de « Star Wars » qui tient la place la plus importante dans l'histoire du jeu vidéo. Se déroulant plusieurs milliers d'années avant l'avènement de l'Empire galactique, « KOTOR » se distingue par sa narration dense, son twist de fin qui a marqué tous les joueurs et son système de combat mêlant temps réel et tour par tour. Plus de quinze ans plus tard, cela reste une référence à part entière du jeu de rôle. VIDÉO. Un aperçu de « Star Wars : Knights of the Old Republic » 2. « Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast » (2002), PC, Xbox et GameCube « Jedi Knight II » n'est pas le premier jeu où l'on peut tailler du stormtrooper sabre laser en main. Il marque par contre un tournant pour ce qui est de la panoplie des mouvements disponibles, donnant aux combats une grande variété. En plus d'un mode solo très solide, ce jeu de tir à la première personne prend toute son ampleur en multijoueur. Petit conseil si vous souhaitez (re) plonger dans les aventures de Kyle Katarn : privilégiez la version PC à celles ...