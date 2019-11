« Star Wars : Jedi Fallen Order », jeu vidéo touche-à-tout pour les longues soirées d'hiver

Test. Le dernier jeu « Star Wars », comme les films, s'envisage plus comme une somme de références sympathiques que comme une proposition originale marquante.

Un grand bouleversement de la Force. Comme si des milliers de voix avaient soudainement hurlé de terreur et puis s'étaient éteintes aussitôt... Ceux qui ont vu La Revanche des Siths savent qu'à la fin du troisième épisode de Star Wars, la plupart des Jedi se font massacrer en un claquement de doigts par les troupes serviles du maléfique Empereur.

Le maître du jeune Cal, le héros du jeu vidéo Jedi Fallen Order (disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4 vendredi 15 novembre), ne fait pas exception, et succombe sous les yeux de son padawan. Le gamin, pourtant, se débrouille tant bien que mal pour survivre, et, au mépris de sa formation initiale, se réinvente vers une carrière de ferrailleur qui l'amène, cinq années durant, à désosser des carcasses de vaisseaux gigantesques dans l'anonymat le plus total.

Quand l'action commence, Cal vient de se faire repérer par une Inquisitrice chargée de finir le boulot. Il quitte alors en catastrophe sa planète-poubelle et embrasse l'existence rêvée de tout Jedi digne de ce nom, faite de crapahutage dans des environnements hostiles et de combats à mort contre robots et sbires de l'Empire.

Jedi bretteur et cascadeur

Ce n'est pas avec Jedi Fallen Order que l'on risque de se divulgacher le film Star Wars à sortir le mois prochain, L'Ascension de Skywalker. L'action se passe des décennies plus tôt, et multiplie plutôt les clins d'œil à l'esthétique de la saga originale, tandis que passent en arrière-plan des personnages qui raviront les fans les plus pointus, tels que Saw Gerrera, vu dans Rogue One, ou l'ordre des Inquisiteurs, connu des adeptes des séries animées et des comics.

