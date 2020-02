Stade rennais : retour sur le départ surprise d'Olivier Létang

La bonne santé sportive du Stade rennais n'a pas empêché le tremblement de terre : le club breton a annoncé vendredi après-midi qu'Olivier Létang n'était plus le président du SRFC. La fin brutale d'une aventure de 27 mois, pleine de succès pour le dirigeant de 47 ans qui aura contribué au changement de dimension récent des Rouge et Noir. Mais qui n'aura pas su conserver la confiance de la famille Pinault, actionnaire depuis 1998, qui se trouve désormais face à un nouveau défi.

Mélancolie, isolement et gourmandise

Tout était trop calme à Rennes. Tout était trop beau, même, pour ce club habitué aux jeux d'influence en interne sous l'ère Pinault et abonné aux psychodrames surprises ces dernières années. Les choses sont rentrées dans l'ordre (ou plutôt le désordre) aux alentours de 15h30 vendredi après-midi quand le SRFC a annoncé dans un communiqué le départ surprise d'Olivier Létang, vingt-sept mois jour pour jour après son arrivée comme président exécutif. Une bombe inattendue. Un coup de tonnerre sur un club toujours en course pour conserver son trophée de la Coupe de France et surtout bien calé sur le podium en championnat depuis la fin de la phase aller. Et une confirmation : en coulisses, le Stade rennais ressemble toujours à un, où les uns flinguent les autres. Un univers impitoyable dans lequel Létang aura survécu et souvent triomphé pendant un peu plus de deux ans. Jusqu'à ce que le couperet ne tombe violemment, comme à chaque fois qu'une tête doit sauter sur les bords de la Vilaine.Au moment de quitter son costume de président, Létang a probablement vécu la journée la plus longue de son aventure rennaise. La plus éprouvante, aussi. Après avoir subi les évènements tout au long de la journée de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com