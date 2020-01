Stade Français-Toulouse : «Ce clasico tombe au bon moment», estime Kylan Hamdaoui

La nouvelle année ne change rien à la stratégie du Stade Français. La lanterne rouge du Top 14 doit poursuivre son opération maintien en remontant impérativement au classement. Après le succès face à Pau (21-18) et le nul ramené de Montpellier (20-20), l'arrière parisien Kylan Hamdaoui, 25 ans, co-meilleur marqueur d'essais du championnat avec six unités, estime que la réception de Toulouse (21 heures, Canal +) arrive au bon moment pour se jauger. Celui qui a grandi à Meaux (Seine-et-Marne) avant de partir à La Rochelle se confie.Après le nul à Montpellier (20-20), avez-vous le sentiment que le Stade Français relève la tête ?KYLAN HAMDAOUI. C'est beaucoup mieux depuis un bon mois. On s'entraîne mieux et on joue mieux. Et ce qui fait le plus plaisir, c'est de voir que ça commence à payer sur le terrain. Après on est toujours derniers.Il n'arrive pas un peu tôt ce clasico ?Je ne suis pas forcément d'accord. Ça tombe au bon moment. On commence à aller mieux. Pour nous c'est un vrai test, un vrai challenge contre le champion de France qu joue très bien. Je vous dirai après le match si c'était trop tôt ou pas (rire).Ce match d'habitude au sommet perd quand un peu de sa saveur ?Disons que c'est un clasico revisité du fait de notre dernière place. Mais en face c'est quand même le champion et donc forcément un match spécial. On est clairement outsiders. Pour progresser, on doit en passer par des matchs comme ça et prendre des points si possible.L'embellie relative remonte au changement d'entraîneurs ?On était au point mort quand les coachs précédents ont été virés. On avait besoin de quelque chose de nouveau et Julien (Arias) et Laurent (Sempéré) nous apportent ce changement.Qu'a changé le duo d'entraîneur ?Ils parviennent à créer de l'émulation en faisant participer tout le monde. Si dès le lundi on connaît l'équipe qui va évoluer le week-end, il y a une perte d'envie et de ...