Stade Français : «Si les joueurs ne veulent pas s'améliorer...», déplore Hans-Peter Wild

Au cœur du marasme dont tente de s'extraire le Stade Français, les mots des dirigeants pèsent sans doute encore un peu plus lourd que d'habitude. Ce samedi, dans une interview accordée à L'Équipe, Hans-Peter Wild, le président et propriétaire du club, est revenu sur l'éviction d'Heyneke Meyer et a fustigé l'attitude des joueurs.« Heyneke Meyer a compris qu'il ne pourrait pas réussir au Stade Français. Il m'a assuré qu'il devait démissionner et il m'a dit : avec mon staff, nous sommes face à un mur, la communication est rompue avec les joueurs. » Symbole de cette rupture, le comportement de l'équipe lors de sa lourde défaite face au Racing 92 (9-25) à Jean-Bouin. « Heyneke a donné des instructions aux joueurs, les joueurs ne les ont pas respectées. Ils ont fait l'inverse. Ce conflit bruissait depuis un moment et semblait inéluctable. » Il y a exactement une semaine, Wild avait pourtant assuré lors d'une conférence de presse avec le nouveau directeur général Thomas Lombard que Meyer resterait en poste.Derniers du Top 14 (9 pts) après neuf journées, les joueurs n'ont pas été épargnés par l'homme d'affaires. « Ils sont également responsables de la situation. Maintenant qu'Heyneke n'est plus là, il n'y a plus d'excuse pour les joueurs. À eux de relever le défi. Ils sont face à leurs responsabilités. »« Aucun n'est au niveau des standards internationaux »Avant de déplorer le niveau de son groupe. « Le problème, c'est que si les joueurs ne veulent pas s'améliorer... J'ai les résultats des derniers tests physiques. Savez-vous qui est notre joueur le pus en forme ? Il a plus de 30 ans... Et sur l'ensemble du groupe, aucun n'est au niveau des standards internationaux. C'est un désastre ! »Par ailleurs, Wild est revenu sur la genèse de cette fracture. « Ça date du premier jour. Robert Mohr (l'ex-directeur sportif et conseiller du président, qui a quitté le club en ...