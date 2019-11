Stade Français : Sempéré et Arias seuls aux manettes jusqu'à la fin de saison

Ce n'est pas tout à fait de l'autogestion mais ça y ressemble quand même beaucoup. Une fois de plus à Paris, les joueurs ont obtenu la tête de leur entraîneur. Une sorte de marque de fabrique du Stade Français qui s'épanouit dans les crises et en tire parfois la motivation qui lui manque au quotidien. Après Georges Costes en 2000, puis les Australiens John Connolly, en 2002, et Ewen McKenzie, en 2009, le Sud-Africain Heyneke Meyer a subi la loi du groupe et a quitté les lieux, mardi, avec les adjoints qu'il avait fait venir, Pieter De Villiers notamment.Les problèmes relationnels, le management trop directif, l'incompréhension qui régnaient en maîtres depuis de longs mois sont donc désormais aux oubliettes. Le capitaine Yoann Maestri et sa troupe se retrouvent dirigés par Laurent Sempéré, 34 ans, l'ancien talonneur qui apprend son nouveau métier depuis cet été, et l'ailier Julien Arias, 36 ans, passé de l'autre côté de la barrière... la semaine dernière.Une façon de responsabiliser les joueursL'objectif, c'est de sauver sa place dans le Top 14, pas le Challenge européen avec un premier match perdu à domicile contre Brive (11-27), vendredi. Lanternes rouges, les Soldats roses comptent sept points de retard sur Agen, et neuf sur Brive qu'ils iront défier dès leur prochain match de championnat le 1er décembre. Ensuite, il restera seize rencontres, soit cinq mois pour se sauver... ou se noyer. Telle est la volonté, un peu contrainte aussi il est vrai par des contingences financières, du duo à la tête du club : Hans-Peter Wild, le propriétaire milliardaire et Thomas Lombard, l'ancien consultant et trois-quarts des années Guazzini, arrivé en tant que directeur général il y a deux semaines. Une façon de responsabiliser les joueurs.Et de gagner ainsi un peu de temps pour dénicher la perle rare en vue de la saison prochaine. Un manager moderne, entraînant, et surtout compatible avec ces Soldats roses souvent ...