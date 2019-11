Stade Français - Racing : «On est tous très excités et impatients», confie Sempéré

C'est le choc des mal-classés, un derby des derniers de la classe entre le Stade Français et le Racing 92, respectivement 14e et 13e du championnat, qui attend les spectateurs à Jean-Bouin dimanche (16h50). L'entraîneur des avants Laurent Sempéré, qui a la particularité d'avoir porté les deux maillots dans sa carrière, revient sur cette rivalité très particulière.Quelle est l'atmosphère à l'approche du derby ?LAURENT SEMPÉRÉ. Je sens beaucoup d'excitation, on est tous très excités à l'approche de ce match. Il y a aussi un peu d'impatience car on n'a pas joué depuis deux semaines maintenant. Tout le monde a envie de disputer cette rencontre très importante.Comment vous la qualifieriez ?C'est un derby. Ce sont des matchs hors du contexte lié au classement qui ont une histoire particulière, une histoire qui se suffit à elle-même. Il arrive au bon moment même si le classement nous met dans une situation d'urgence. Quoiqu'il arrive on n'aurait pas abordé ce match-là différemment.Ce match garde-il la même saveur ?Il a de la saveur... Quand on est en haut de tableau il en a, et là on le joue en bas et il en a beaucoup. C'est un match où il y a de l'engouement, de la passion, l'affiche suffit. Il ne faut pas que le classement rajoute une pression supplémentaire. Ça doit nous permettre d'être déterminé.Vous vous attendiez à un derby de derniers de la classe ?Il y a toujours des conditions particulières autour de ces derbys que ce soit sportif ou extra-sportif, donc je crois qu'on va finir par s'habituer à ce qu'il y ait toujours un facteur supplémentaire de motivation, ou un contexte inhabituel autour de ces matchs.L'arrivée de Thomas Lombard dans l'organigramme cette semaine, qu'est-ce que cela vous apporte ?Elle coïncide avec le retour des internationaux (après la Coupe du monde) qui ont apporté beaucoup d'énergie positive. Son arrivée c'est un message très positif pour ...