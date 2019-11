Stade Français-Racing : les tops et les flops du derby parisien

Dans un derby dominé par le Racing 92 qui a fait la course en tête, les mondialistes étaient attendus avec beaucoup d'impatience par les deux formations en mal de points au classement.Stade FrançaisLES TOPSGaël Fickou. Il est revenu du Japon auréolé d'un nouveau statut. Le centre parisien a fait ce qu'il a pu pour dynamiser l'attaque parisienne. Impeccable sur les ballons hauts. Il est à l'origine du carton jaune de Vakatawa en jouant rapidement une pénalité à cinq mètres de l'en but francilien. Il a été bien contrarié, comme Jonathan Danty, par les montées rapides de la défense adverse.Nicolas Sanchez. Après l'élimination des Pumas au Japon, il avait rapidement regagné la capitale. Comme toute son équipe, l'Argentin a globalement souffert face à la puissance du Racing mais l'ouvreur a eu le mérite de maintenir le contact au score jusqu'à la pause avec trois pénalités. Une percussion illégale sur Thomas après un coup de pied à suivre aurait pu lui valoir un jaune (51e).LES FLOPSKylan Hamdaoui. L'arrière Parisien n'a pas fait valoir ses relances habituelles à l'exception d'une bonne séquence sur une aile (31e). Les Racingmen l'ont bien compris et l'ont ciblé sur les ballons hauts pour le mettre constamment sous pression.Paul Gabrillagues. Le deuxième ligne a globalement souffert toute la rencontre de la comparaison avec ses homologues du Racing 92 (Palu et Ryan). Cantonné aux tâches obscures avec son capitaine Yoan Maestri, il n'a pas su mettre les siens dans l'avancée. Le pack parisien n'a jamais donné l'impression d'avoir la clé pour perturber la belle machine francilienne.Le RacingLES TOPSTeddy Thomas. Blessé en début de saison et non appelé pour disputer la Coupe du monde au Japon, l'ailier du Racing 92 a été le grand homme du derby. Son association avec Finn Russell et Vakatawa a fait mouche. Sur le premier essai, il bénéficie sur l'aile du bon travail de Vakatawa pour ...