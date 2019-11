Stade Français-Racing 92 : pourquoi le public boude le rugby à Paris

Si vous pensez que le monde amène le monde, le rugby français va vous faire oublier ce sophisme. Adossés à un bassin de population de 12 millions d'habitants, le Racing 92 et le Stade Français évoluent le plus souvent devant des gradins clairsemés. La saison dernière, seul Agen a attiré moins de monde en championnat que le Stade Français et ses 10 316 spectateurs de moyenne.Et si le Racing 92 fait mieux avec plus de 14 000 personnes à s'asseoir dans les gradins pour le Top 14, son taux de remplissage de 47 % témoigne de ses difficultés à remplir la rutilante Paris-La Défense Arena. Explications avant le derby entre les deux formations dimanche (16 h 50) dans la capitale, au stade Jean-Bouin (XVIe).Un contexte sportif compliquéLes deux derniers du Top 14, avec chacun deux victoires en huit matchs, se retrouvent. Résumé comme ça, la rencontre ne donne pas franchement envie au profane de filer dimanche dans l'ouest parisien pour prendre place dans les tribunes de Jean-Bouin. OK, l'effet loupe sur un début de saison disputé en parallèle d'une Coupe du monde est réducteur. Mais pour le Stade Français, il symbolise une chute dans la hiérarchie du rugby tricolore : depuis le titre de 2015, les Parisiens n'ont pas revu les playoffs.« Pour attirer du public, il faut retrouver des résultats sportifs plus réguliers. La performance joue évidemment sur la fréquentation », abonde le nouveau directeur général parisien, Thomas Lombard. Du côté du voisin, difficile de mettre les soucis d'affluence sur le compte des résultats : champion en 2016, finaliste de Coupe d'Europe la même année et en 2018, le Racing 92 n'a pas manqué les playoffs depuis sa remontée dans l'élite en 2009.« On a besoin d'une équipe de France qui gagne et qui séduit pour attirer des gens vers les matchs de clubs, estime Damien Rajot, directeur général de l'ultra-moderne enceinte des Hauts-de-Seine. Il faut aussi que l'on retrouve une ...