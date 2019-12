Stade Français : Quentin Béthune, la victoire du pilier «qui ne pouvait plus soulever un pack d'eau»

Il a d'abord salué l'effort de ses partenaires. Rappelé qu'il fallait rester humble. Que le Stade Français, toujours lanterne rouge mais revenu à trois points du barragiste Agen, avait encore beaucoup de boulot pour se maintenir après sa troisième victoire de la saison contre Pau (21-18) dimanche. Puis, Quentin Béthune, recruté cet été, a accepté de parler de lui. D'abord de son essai, si caractéristique pour un pilier après un ballon porté qui a permis à son équipe de rattraper les Palois en début de seconde période (10-11, 44e), avant la transformation réussie de Joris Segonds (12-11). Puis de son cas personnel. Celui d'un homme de 23 ans qui a eu peur que sa carrière s'arrête en 2018, peu après un autre match contre... Pau. Explosion de joie après la victoire !On prend et on retourne au travail #SFPSP null #SFParis pic.twitter.com/jazEp9phVo-- Stade Français Paris (@SFParisRugby) December 22, 2019 À l'époque, Béthune porte le brassard de capitaine d'Agen, son club formateur. En septembre, le jeune homme ressent une petite gêne dans le haut du dos, au niveau des cervicales. « J'avais un blocage, une grosse pointe », racontera-t-il plus tard à La Dépêche du Midi. Mais pas question de relâcher, le pilier continue de jouer avec l'accord du staff médical agenais, se disant que le problème va bien finir par passer. Mais les alertes augmentent, entre des petites joutes qui lui parcourent le corps à chaque plaquage et une perte de sensibilité progressive. Jusqu'en novembre où après un mois de douleur, son bras droit le lâche.« Cette blessure, c'était grave sans l'être »« Je n'arrivais plus à lever un pack d'eau au-dessus d'une table, raconte-t-il aujourd'hui. Forcément, j'ai eu peur. Une blessure aux cervicales à mon âge, c'est impressionnant. C'était ma première grosse blessure. » Quentin Béthune finit par délaisser les installations médicales d'Agen pour aller ...