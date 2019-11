Stade Français : «Personne ne joue à son niveau depuis le début de saison» confie Arias

Il a l'habitude de joindre le geste à la parole à chaque entraînement. Julien Arias, 36 ans, prend à cœur le nouveau rôle que lui a confié le Stade Français en le propulsant à la tête de l'équipe, lanterne rouge de Top 14, avec Laurent Sempéré. Sans regret, le natif de Marseille a tiré un trait sur sa carrière de joueur, ses quinze années sous le maillot parisien, remportant deux titres de champion de France (2007, 2015), et un de Challenge européen (2017).L'ancien ailier parle de son parcours, mais aussi de la situation critique d'un club qui lui est cher au moment de se rendre à Parme, chez le Zebre, lors de la 2e journée de Challenge Cup ce samedi.Fin mai, vous annonciez votre départ du Stade Français pour des raisons extra-sportives. Six mois plus tard, vous voilà coentraîneur du club. Ça peut paraître surprenant, non ?JULIEN ARIAS. À l'époque, des problèmes de salary cap (plafond salarial imposé au club) existaient mais ça s'est vite décanté positivement pour moi. J'ai joué trois matchs cette saison avant d'avoir la proposition de Thomas Lombard (directeur général) et du docteur Wild (propriétaire et président) pour intégrer le staff. Dans la vie, il y a parfois des décisions à prendre, et je me suis jeté à l'eau, dans l'aventure. Ma carrière de joueur était de toute façon derrière moi puisqu'elle allait se terminer en mai 2020.Après tant d'années au club, n'étiez-vous pas fâché d'être poussé vers la sortie pour raisons budgétaires ?J'étais triste mais c'est du passé maintenant. J'ai eu la chance qu'on me garde malgré mon âge, et qu'on me propose un poste au club.Avez-vous dû faire des concessions pour rester ?Ce n'est pas important de parler de ça. J'avais envie de terminer ma carrière et de rester au Stade français.Comment se transforme-t-on en coach au pied levé ?Avant que j'arrête, le sujet avait été abordé. Je vais bientôt passer le diplôme ...