Stade Français : «Il y a une envie collective de réussir», assure Laurent Sempéré

Il est arrivé en conférence de presse l'air concentré et déterminé avec à ses côtés son compère Julien Arias. Laurent Sempéré sait que la réception de Pau dimanche à Jean-Bouin (12h30, Canal + Sport) est très importante pour la lanterne rouge du Top 14 qui doit faire le plein de points. « Le danger, c'est le match qui arrive, pas ceux d'après », a prévenu Julien Arias. Sempéré est sur la même longueur d'onde.Quels sont les motifs d'espoir avant la rencontre contre Pau ?LAURENT SEMPÉRÉ. On a eu la chance d'avoir deux semaines de Challenge européen où on a pu essayer des choses et appliquer un turnover dans l'effectif pour se rendre compte qu'on pouvait compter sur un groupe de joueurs élargi. Ce sont des gros points positifs. Ça fait quelques semaines qu'on travaille ensemble. Il y a des choses qui sont beaucoup mieux à l'entraînement mais la seule réponse à donner est en match.Qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée aux manettes ?Il y a une envie collective de réussir. On ne fait pas tout parfaitement mais il y a une vraie volonté d'y arriver collectivement, le staff, la direction, les joueurs. Tout le monde est aligné. On ne peut pas révolutionner notre jeu en un mois mais dans l'état d'esprit, on a l'impression de ne plus voir la même équipe. C'est hyper positif.Vous avez désormais trouvé votre rythme de croisière ?On a suffisamment d'expérience tous les deux pour savoir que le Top 14 n'a rien de paisible. C'est plutôt une belle régate avec des changements de conditions permanents. On change les voiles, on fait un peu tout mais on n'est pas en solitaire. C'est le gros avantage. On a les joueurs et la direction avec nous. On ne s'attend pas à une croisière et si on fait du sport de haut niveau ce n'est pas pour en vivre une (NDLR : à ses côtés Julien Arias acquiesce).Est-ce que cette mobilisation passe parfois par un changement de discours ?On n'a pas besoin. On a ...