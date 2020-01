Stade Français : «Ici, les cours de langue sont aussi importants que les entraînements»

En toile de fond, la pelouse du stade Jean-Bouin. Mais en attendant de rejoindre le terrain et leurs coéquipiers à l'entraînement, Silatolu Latu, le nouveau talonneur du Stade Français, doit relever un défi de taille : apprendre le français.Le solide gaillard (1,78 m pour 110 kg) d'origine tongienne, qui découvre la vie loin de l'Australie, s'accroche et égrène d'une voix fluette une liste de mots. Les subtilités de la langue de Molière sont au cœur du cours donné par Caroline Fassi, professeure de français en langue étrangère. « Il est lycéen, elle est lycéenne. Il est étudiant, elle est étudiante. »L'enseignante intervient pour Acadomia, partenaire du Stade Français, et ses interventions s'adaptent au calendrier parfois surchargé des sportifs. Ses interventions se font dans la bonne humeur, de façon ludique, sans stigmatiser. « Non, le t à la fin de intelligent ne se prononce pas ». La remarque ne fait pas ciller son assistance qui continue d'épeler les noms à tour de rôle.La professeure Caroline Fassi avec Silatolu Latu (au centre), Luke Tagi (à gauche), Lionel Mapoe (au fond) et Ruan Combrinck (de dos). LP/ Jean-Baptiste Quentin Tolu - le diminutif de Silatolu - suit le cours avec quatre de ses coéquipiers, tous anglo-saxons. Luke Tagi (pilier, Fidji), Sefanaia Navailu (ailier, Australie), Lionel Mapoe (centre, Afrique du sud) et Ruan Combrinck (arrière, Afrique du sud) sont eux aussi arrivés à Paris sans aucune notion de français. « C'est dur, je ne vais pas vous le cacher, admet Latu. Pour l'instant je sais compter jusqu'à dix. En match, je me repose sur Paul Alo-Emile (pilier samoan) qui parle anglais et français. Je suis chanceux de l'avoir à mes côtés. Il me traduit tout. Ensuite quand je vais faire des courses, beaucoup de gens parlent anglais. Je m'accroche pour apprendre quelques mots. »Faciliter leur intégrationSur le terrain, le maniement du français revêt un intérêt pour ...