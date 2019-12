Stade Français : «Des amateurs grassement payés», Guazzini allume l'ancien staff

Les aboiements de sa chienne Holy nous accueillent. Avant le match entre le Stade Français et Pau ce dimanche (12h30), Max Guazzini, l'ex-président du club parisien, nous a ouvert les portes de son appartement du XVIe arrondissement de Paris. Pour donner sa vision très critique du passage d'Heyneke Meyer, le manager sud-africain remercié en novembre après un début de saison catastrophique, et exprimer sa foi dans le nouveau staff.Comment vivez-vous la situation du Stade Français, dernier du Top 14 ?MAX GUAZZINI. Je suis un peu préoccupé par la situation, mais j'ai beaucoup d'espoir maintenant. Nommer Thomas Lombard directeur général du club était la meilleure des choses qui pouvait arriver. J'ai ce côté très traditionnel, je crois toujours à l'aspect familial d'un club. Quand je vois deux autres personnes que j'avais recrutées, Julien Arias et Laurent Sempéré, qui s'occupent des entraînements, ça va dans le bon sens. Ce ne sont peut-être pas encore des techniciens confirmés, mais c'est toujours mieux que ce qu'on avait depuis un an et demi avec Heyneke Meyer, dont le management était catastrophique.C'est-à-dire ?Les joueurs étaient complètement démotivés, plus personne ne voulait d'Heyneke Meyer depuis très longtemps. C'est dommage, car entre-temps on a perdu des gens comme Sergio Parisse, Djibril Camara, Alexandre Flanquart ou Jules Plisson (NDLR : parti peu après l'éviction du manager à La Rochelle). Meyer était dans une paranoïa complète. Si vous osiez le critiquer, il vous virait dans la foulée. Avec ces méthodes, vous anesthésiez tout un club.Ce qui explique que les joueurs ont fini par le lâcher contre le Racing 92 (défaite 9-25 le 10 novembre) ?C'est plutôt lui qui les avait lâchés avant. Ses entraînements, c'était n'importe quoi, ses joueurs ne foutaient rien. Il faudra m'expliquer l'intérêt d'avoir un entraîneur de la défense dans le staff quand vous prenez sept ...