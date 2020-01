Stade Français : comment le club se sert du Challenge européen comme laboratoire

Rien n'a changé au Stade Français. L'euphorie née du succès contre Toulouse (30-18) est vite retombée avec la défaite à domicile face aux Italiens de Zebre (24-29) le week-end dernier. Cet échec a sonné comme un rappel à l'ordre avant le déplacement à Brive, ce samedi (15 heures), pour la dernière journée de Coupe d'Europe.Sans conséquence pour les Parisiens, déjà éliminés de la course aux quarts de finale de la compétition, ce revers a déplu aux deux entraîneurs Laurent Sempéré et Julien Arias. « C'est une fausse note. En plus le contenu n'était pas présent. C'est le plus embêtant », reconnaît le second dont le club restait sur deux succès et un nul en championnat. « La semaine de préparation a été intéressante, complète Sempéré. On a parfois dû hausser le ton pour montrer que ce résultat négatif nous avait embêté. »Car pour le club de la capitale, délesté de sa lanterne rouge en Top 14 au détriment d'Agen, il s'agit d'utiliser les matchs européens à bon escient pour poursuivre l'opération sauvetage en championnat. Les rencontres face à Bristol et au Zebre ont eu l'énorme avantage de permettre au duo de techniciens de poursuivre l'élargissement du groupe quand leur prédécesseur, le sud-africain Heyneke Meyer, s'appuyait sur un effectif restreint. Il en ira de même pour celle à Brive. « Tous les matchs sont utiles, confirme Arias. Effectivement, on n'a plus rien à espérer dans cette compétition, mais elle nous sert à remettre de l'émulation. »La motivation des jeunes poussesEn Corrèze, le quinze de départ affichera, ainsi, une moyenne d'âge de 23 ans. Un coup de jeune dont se défend Laurent Sempéré quand les cadres Danty, Fickou, Maestri, Sanchez, Hamdaoui ne figureront même pas sur le banc des remplaçants. « On ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas notre stratégie (NDLR : de sélectionner des jeunes). On ne fait pas de différence entre les joueurs. ...