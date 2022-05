Stade de France: polémique et bataille de chiffres, Liverpool veut des excuses

Des policiers en position près des barrières entourant le Stade de France pour empêcher des tentatives d'intrusion d'individus sans billet, lors de la finale de Ligue des champions, le 28 mai 2022 à Saint-Denis, au nord de Paris ( AFP / THOMAS COEX )

Après la finale chaotique, la foire d'empoigne: trois jours après les ratés organisationnels du Stade de France, la controverse ne retombe pas à Liverpool, dont le président a réclamé mardi des excuses envers ses supporters, comme à Paris où la bataille de chiffres fait rage.

Encore échaudé par la finale de Ligue des champions contre le Real Madrid (0-1) à Saint-Denis, qui a donné lieu à des scènes de chaos en avant-match, le président de Liverpool Tom Werner a écrit son indignation à la ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castera.

En cause, les propos lundi de Mme Oudéa-Castera et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui ont repété ce qu'ils affirment depuis samedi soir: les supporters britanniques seraient en grande partie responsables des incidents, avec une "fraude massive, industrielle et organisée de faux billets". La ministre des Sports a en outre déclaré que Liverpool "avait laissé ses supporters dans la nature".

Ces mises en cause ravivent chez les supporters de Liverpool les horribles souvenirs de la catastrophe d'Hillsborough qui avait fait 97 morts en 1989 dans un mouvement de foule dont les fans des Reds avaient longtemps été tenus pour responsables avant que les mauvaises décisions de la police ne soient reconnues.

Des supporters de Liverpool bloqués à l'extérieur du Stade de France, le soir de la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, le 28 mai 2022 à Saint-Denis, au nord de Paris ( AFP / THOMAS COEX )

"Vos commentaires sont irresponsables, peu professionnels et totalement irrespectueux", a écrit Tom Werner dans son courrier à Amélie Oudéa-Castera, dont le quotidien local Liverpool Echo a obtenu une copie. "Au nom de tous les fans qui ont vécu ce cauchemar, je demande des excuses de votre part", a-t-il ajouté.

La ministre des Sports a répondu mardi à la mi-journée, précisant n'avoir pas encore reçu le courrier de Liverpool mais ouvrant la porte à un début de mea culpa.

"On a des supporters de Liverpool qui étaient tout a fait en règle, dont soit la soirée a été gâchée, soit certains n'ont pas pu assister à ce match, et là on leur doit clairement des excuses", a-t-elle dit.

- Chiffres contestés -

Pour autant, les chiffres avancés par le gouvernement français ont été très critiqués, en Angleterre comme en France.

Selon Gérald Darmanin, "30.000 à 40.000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billet, soit avec des billets falsifiés".

Cette situation a, selon les autorités, contribué à gonfler sensiblement la foule qui se pressait aux portes du Stade de France et entraîné d'interminables files d'attente, un engorgement massif qui n'a fait aucun blessé grave.

Pour l'heure, la Fédération Française de Football et l'UEFA ont évalué à "2.800" le nombre "de faux billets scannés" samedi, ont dit mardi à l'AFP des sources proches du dossier, confirmant une information de RMC Sports.

Mais parmi ces 2.800 faux billets, peuvent figurer des vrais billets ayant été mal activés, selon Pierre Barthélémy, avocat de groupes de supporters français présent samedi au stade. "Il y a eu des pannes, des bugs informatiques au niveau des portiques qui a fait que certains vrais billets ont été scannés comme faux", a-t-il expliqué à l'AFP.

Des engorgements et intrusions se sont produits aux abords de l'enceinte à Saint-Denis ( AFP / )

"30 à 40.000 faux billets, cela me paraît très, très gros", a commenté l'ex-député Génération(s) Regis Juanico, spécialiste des questions sportives. "J'attends l'audition des deux ministres mercredi au Sénat pour en savoir plus". Le rendez-vous est programmé à 17h00.

Les services de renseignements avaient de leur côté alerté les autorités avant cette finale.

Datée du 25 mai, une note de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) rédigée en lien avec les services de renseignement, dont l'AFP a eu connaissance, faisait état "d'environ 50.000 supporters anglais présents dans la capitale française (qui) ne seront pas détenteurs de billets".

Le chaos au Stade de France a contrasté avec l'ambiance festive vécue dans les deux "fan-zones" déployées samedi, notamment celle du cours de Vincennes où 45.000 supporters des Reds ont communié dans une "ambiance conviviale et respectueuse" saluée par Richard Bouigue, élu (PS) du XIIe arrondissement.

- Prochain match vendredi au Stade de France -

Sur le plan judiciaire, six hommes seront jugés à Bobigny pour des vols au préjudice de supporters en marge de la finale.

La police intervient à l'extérieur du Stade de France pour empêcher des individus de franchir illégalement les grilles pour assister à la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, le 28 mai 2022 à Saint-Denis, au nord de Paris ( AFP / Maryam EL HAMOUCHI )

Et, à l'approche des élections législatives (12 et 19 juin), l'affaire a pris un tour hautement politique, notamment sur la capacité française à organiser des événéments sportifs majeurs à un an du Mondial-2023 de rugby et à deux ans des Jeux olympiques à Paris.

Le député LR Eric Ciotti a ainsi réclamé la création à l'Assemblée nationale d'une commission d'enquête sur les incidents.

Tous les regards se tournent désormais vers le prochain match au Stade de France, France-Danemark en Ligue des nations vendredi (20h45), a priori à guichets fermés.

Des personnes sans billets escaladent les grilles du Stade de France pour assister à la finale de la ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, le 28 mai 2022 à Saint-Denis, au nord de Paris ( AFP / Maryam EL HAMOUCHI )

Des organisations syndicales de la RATP ont lancé un nouvel appel à la grève sur le RER B pour vendredi, après leur mouvement de samedi qui a pu accentuer les dysfonctionnements, puisque de nombreux supporters des Reds s'étaient rabattus sur le RER D, source d'engorgements à l'arrivée.

Le patron des JO-2024 Tony Estanguet s'est voulu rassurant: il a expliqué à l'AFP qu'il fallait "tirer les enseignements" du fiasco au Stade de France, qui accueillera les épreuves d'athlétisme, tout en assurant que tout le monde serait "prêt" dans deux ans.