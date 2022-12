Stade de France : Les supporters de Liverpool face à un trauma qui ne se referme pas

Manchester City et Liverpool se retrouvent ce jeudi, deux mois après un match terni par des provocations liées à la catastrophe d'Hillsborough. Un drame toujours dans les esprits, d'autant que le 28 mai dernier, le chaos qui a entaché la finale de la Ligue des champions a rouvert les plaies découpées dans la psyché des supporters de Liverpool en 1989. Depuis le printemps, deux Reds présents sur place se sont donné la mort. Si les corps ont été soignés, les esprits restent profondément marqués, encore sept mois après.

"On m'a craché dessus"

Grace Merritt a beau n'avoir que 19 ans, elle peut se targuer d'avoir assisté à plus de finales de Ligue des champions que le commun des mortels. Dans sa courte vie, la jeune femme a vu l'équipe que sa famille supporte depuis des générations l'emporter à Madrid, perdre à Kiev et même triompher, bien avant que le termene fatigue tout le monde, face à l'AC Milan, à Istanbul en 2005. Elle n'avait que quatre ans., confesse-t-elle.Sept mois après les événements chaotiques du Stade de France, Merritt parle lentement, comme si elle choisissait chacun de ses mots, comme si son cerveau était un pied qui tâtait une eau froide avant d'oser y plonger. Sa voix semble pouvoir se mettre à trembler à tout moment, traumatisée parce ce qui aurait dû être un simple match de football.Le soir du 28 mai, c'était avec Will, son petit frère de 17 ans, que Merritt espérait voir Jordan Henderson lever sa deuxième coupe aux grandes oreilles. Leurs tickets leur offraient accès à la porte A. À 19h30, quand les fans s'avancent vers un des portiques d'entrée, le personnel du stade leur conseille de se déplacer vers celui où se trouvent les Merritt. La foule devient très compacte et commence à pousser. Au fur et à mesure que la foule s'allonge, progressant lentement vers les tribunes, la pression s'intensifie, jusqu'à ce quepoussent la jeune femme vers les grilles, au point qu'elle craigne que ses côtes soient broyées contre le métal., raconte-t-elle.