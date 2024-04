information fournie par So Foot • 26/04/2024 à 09:11

St. Pauli : pour Hürzeler, c’est déjà l’heure

Après plus d’une décennie de galères en 2. Bundesliga, le FC St. Pauli est en passe de retrouver l’élite du football allemand. Le club à la tête de mort revit sous les ordres de Fabian Hürzeler, jeune entraîneur de 31 ans. Présentation du dernier né de la nouvelle vague des coachs allemands.

Le FC St. Pauli est sans doute le club de deuxième division le plus célèbre au monde. Très engagés à gauche, « les Pirates » font souvent parler d’eux pour leurs initiatives hors du terrain, en faveur des droits des réfugiés ou contre l’homophobie. Mais pour la première fois depuis des lustres, le club de l’agglomération d’Hambourg se démarque aussi pour ce qu’il se passe sur la pelouse du Millerntor Stadion. Deuxième de 2. Bundesliga à quatre journées du gong, calés à un petit point du leader de Holstein Kiel et comptant cinq longueurs d’avance sur le barragiste, les flibustiers naviguent vers une élite qu’ils avaient quittée en 2011. Et à la barre, Fabian Hürzeler, amiral de 31 ans dont l’allure aurait pu lui permettre de bosser au service marketing d’une grosse entreprise allemande.

Fabian était censé devenir un joueur de l’équipe première du Bayern. Mais il a connu de nombreuses blessures, qui l’ont forcé à arrêter rapidement sa carrière.…

Propos de Schöpf et Eckhardt recueillis par VD.

Par Vivien Dupont pour SOFOOT.com