Srinivas Gowda, l'homme plus rapide que Bolt... ou presque

Srinivas Gowda est-il capable de déloger Usain Bolt et devenir le meilleur sprinteur de l'histoire ? C'est ce que laisse penser sa performance réalisée début février dans l'État du Karnataka. Ouvrier du bâtiment, ce prodige de 28 ans aurait couru 142 mètres en 13,42 secondes, dont les 100 premiers mètres en 9,55 secondes, trois centièmes plus vite que la légende jamaïcaine. Mais voilà, petit détail qui a son importance, l'homme était tracté par deux buffles. Il excelle en effet dans le kambala, une discipline sportive qui s'inscrit dans le folklore local. Deux hommes, chacun tracté par deux buffles, s'opposent sur une distance de 142 mètres. Le kambala se déroule pieds nus dans une eau boueuse qui monte jusqu'aux chevilles, et ne favorise pas vraiment la performance sportive.Toujours est-il que sur les réseaux sociaux, les Indiens, peu habitués à briller en athlétisme, se sont trouvé un nouvel héros. Son exploit a pris une telle ampleur sur les réseaux sociaux que le Comité international olympique (CIO), via sa chaîne olympique (olympic channel), s'est fendu d'un long article invitant à apprécier la performance de l'Indien avec précaution. En résumé, le CIO estime que les performances sont très difficilement comparables, et ne voit pas vraiment en Gowda le nouveau Bolt. L'article met notamment en avant le bénéfice dont l'Indien profite en s'accrochant à ses buffles. Pour ne pas vexer Gowda, dont « la réussite et le...