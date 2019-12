Sportives de haut niveau, elles ont dominé des hommes : «Les battre pour les faire taire»

Ce n'est pas n'importe quel jet dans l'histoire des fléchettes. En réussissant un double 18, Fallon Sherrock a battu son adversaire Ted Evetts mardi, mais la Britannique est surtout devenue la première femme à dominer un homme dans un Mondial de ce sport. Un événement qui a rendu fou le public londonien de l'événement. Never before had a woman won a match at the @OfficialPDC World Championships.@Fsherrock has shattered that ceiling and look at the passion in the crowd! ( @SkySportsDarts) pic.twitter.com/99iQjJHIdq-- NBC Sports (@NBCSports) December 18, 2019 « J'ai prouvé quelque chose pour les fléchettes féminines, que les femmes peuvent jouer contre les hommes et les battre, alors croisons les doigts, c'est un pas dans la bonne direction. » À 25 ans, la jeune femme intègre le club des sportives de haut niveau à avoir battu un adversaire masculin en compétition. Trois d'entre elles nous racontent comment elles ont vécu la chose.Samantha Davies, skipper, quatrième du Vendée Globe en 2009 Sam Davies s'alignera sur le prochain Vendée Globe2018./AFP/Damien Meyer « La course au large s'est ouverte aux femmes grâce à des pionnières comme Florence Arthaud (notamment vainqueur de la Route du Rhum en 1990 et décédée en mars 2015). Elles ont permis de vaincre le machisme dans notre discipline et je n'ai pas eu à le subir. Maintenant, on respecte notre niveau et ce qu'on arrive à gagner. Moi, si je peux inspirer des filles et leur famille en gagnant des courses et en battant des hommes, c'est tant mieux et ça me motive dans mes courses. Quand j'étais ado, c'était le premier équipage 100 % féminin sur la Volvo Ocean Race qui m'a convaincue que je pouvais faire quelque chose dans ce sport.Parfois, on a des distinctions à part. Il y a un an et demi, j'ai gagné une course devant Isabelle Joschke et Yann Eliès. J'ai eu droit au trophée de la course et à celui de meilleure femme. Yann n'a pas eu celui ...